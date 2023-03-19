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Bakan Fatih Dönmez'den bor karbür paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor karbür konusunda merak edilenlere dair bir video yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından ”Teknolojinin, üretimin, yeniliğin yüzyılında bor ve teknolojinin yeni buluşma noktası bor karbüre dair merak edilenler 100 saniyede burada” başlığıyla bir video yayınladı.

Yayınlanan videoda, dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 73'ünün Türkiye'de olduğu ifade edilerek, savunma sanayii, otomotiv, uzay ve havacılık, elektronik ve nükleer endüstride borun stratejik önemine değinildi.

Borun borik asit ve bir miktar karbon kaynağı ile birtakım işlemlerden geçirilerek bor karbüre dönüştürüldüğü belirtilen videoda, dünyanın en sert üçüncü malzemesi olduğuna vurgu yapıldı.

Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi’nin Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı tesislerden biri olduğu aktarıldı.

35 bin katına çıkacak

Geçtiğimiz günkü açıklamasında, bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Dönmez, “Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor” demişti.

Erdoğan açacak

Bor karbür tesisi, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılacak.

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