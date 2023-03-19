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İstanbul’da birbirinden ilginç trafik kavgaları! Bastonlu, bıçaklı ve yumruklu kavgalar kamerada

İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinde trafikte yol verme yüzünden meydana gelen baston, bıçak ve yumruklu kavgalar kameralara yansıdı. Şişli’de iki taksici müşteri kapma nedeniyle yol ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi. Başakşehir’de yol verme yüzünden tartışan sürücülerden biri diğerine bıçak çekerken, Üsküdar’da ise otomobildekiler tartıştıkları hafriyat kamyonu sürücüsüne bastonla saldırdı.

Mega kentin çeşitli ilçelerinde trafikte zaman zaman yol verme nedeniyle tartışan sürücüler kavga etti. Sinirlerine hakim olamayan bazı sürücüler, yol ortasında araçlarından inerek birbirlerine bıçak, baston ve yumruklarla saldırdı. Şişli Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde iki taksici müşteri kapma nedeniyle yol ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi. Müşterinin araya girmesiyle taksiciler güçlükle birbirlerinden ayrıldı.

Sürücüler yol verme yüzünden birbirine girdi

Beykoz’da da durakta yolcu bekleyen taksici ile yolcu indirmek için durağa yanaşan İETT şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine birbirlerine giren tarafları vatandaşlar ayırdı. Eyüpsultan Kemerburgaz’da da hafriyat kamyonu şoförü ile karşı yönden gelem kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında “Neden üzerime sürüyorsun” sözleri nedeniyle kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girdiği kavga büyümeden sonlandırıldı.

Biri bıçak çekti, diğeri bastonla saldırdı

Başakşehir Bahçeşehir’de siteye giriş yapan otomobil sürücüsü ile keskin dönüş yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü iddia eden diğer bir sürücü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sürücünün peşinden koşan diğer sürücü, ona bıçak çekti. Yakınlarının müdahale ettiği olayda taraflar güçlükle ayrıldı. Üsküdar Kirazlıtepe’de ise otomobilden inen birkaç şahıs, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları hafriyat kamyonu sürücüne bastonla saldırdı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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