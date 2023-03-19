Köyü istila eden kargalar bahçe ve tarlalara dadandı

Erzurum’da Söğütlü Mahallesini istila eden kargalar, tarımla uğraşan vatandaşları çileden çıkardı. Kargaların mahalleyi istilası dron ile de görüntülendi.

Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü Mahallesi'nde yaşanan karga istilası tarımla uğraşan vatandaşları zarara uğratıyor. Kavak ağaçlarının yüksek kısımlarına yuva yapan yüzlerce karga, köyde bulunan bahçe ve tarlalara ekilen tohumları yiyerek çiftçi vatandaşların ekinlerinin olgunlaşmasını engelliyor. Vatandaşlar ise kargaların hem tarlalardaki tohumları yemesinden hem de yüzlerce karganın çıkarttığı gürültülü seslerden rahatsız durumda. Aldıkları birtakım önlemlerin de işe yaramadığını belirten köy sakini Atilla Soylu, “Kavak ağaçlarının kesilip yerine daha anlamlı bodur ve faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor. Köyümüzde çok fazla karga yoğunluğu var tarlalara ve bahçelere çok zarar veriyorlar. Tohumlarımızı yiyorlar. Seslerinden tüm köy olarak rahatsız durumdayız. Aldığımız bazı önlemler de işe yaramadı. Bu kargaların burada çoğalmasının nedenleri bu kavak ağaçlarıdır. Dediğim gibi bunların kesilmesi ve daha faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor” dedi.