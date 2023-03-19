Murat Gezici'nin "Erdoğan önde" sözleri Sözcü TV'de polemik yarattı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen araştırmacı Murat Gezici'nin "Erdoğan ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacak" sözleri katıldığı Sözcü TV'de polemik yarattı. Sözlerinin arkasında duran Gezici, "Buradan Tele1 de duysun, Halk TV de duysun. İlk turda Erdoğan daha fazla oy alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde" dedi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen araştırmacı Murat Gezici Sözcü TV'de katıldığı yayında "Erdoğan ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacak" sözlerini bir kez daha tekrarladı.

"Genel Yayın Yönetmeni kulağımdan tutup atar mı bilmiyorum ama..."

"Erdoğan önde gözüküyor dediğiniz için tepki de diyebilirsiniz" ifadeleriyle çıkış yapmak isteyen konuğa anında cevap veren Gezici, "Burada da söyleyeyim. Genel Yayın Yönetmeni kulağımdan tutup atar mı bilmiyorum ama Erdoğan, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alacak" dedi.

Gezici'nin "Genel Yayın Yönetmeni kulağımdan tutup atar mı bilmiyorum" demesiyle araya giren sunucu " Hayır, bizde böyle bir şey yok. Bu mesaja nasıl ulaştınız?" diye konuştu.

Sunucunun konuştuğu sırada Gezici "Buradan Tele1 de duysun, Halk TV de duysun, diğer medyalar da duysun. İlk turda Erdoğan daha fazla oy alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde. Bakalım ne gelecek başımıza, yarından itibaren bakacağız" dedi.