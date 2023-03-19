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Sunucu Ezgi Sertel'in büyük acısı; tabuta sarılıp 'canım babam' diyerek gözyaşı döktü

Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in hayatını kaybeden babası Ali Sertel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Ezgi Sertel, babasının olduğu tabuta sarılıp 'canım babam' diyerek feryat etti.

Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel (67), şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul’da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce dört kez yoğun bakımda tedavi gören Ali Sertel, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sertel’in cenazesi daha sonra İstanbul’dan alınarak memleketi Safranbolu’ya getirildi.

 Sertel’in naaşı, Safranbolu Merkez Camii'ne getirildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Baba acısı ile oldukça sarsılan ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’i, oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu teselli etmeye çalıştı. Sertel, babasının tabutuna sarılarak ‘Canım babam’ diyerek gözyaşları döktü.

Ali Sertel, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığında toprağa verildi.

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