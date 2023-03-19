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GÜNCEL

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Depremin şiddeti, yaşanan yıkım ve panik kamerada!

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman’da yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Adıyaman Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bir iş yerinin güvenlik kameralarına depremin şiddeti, yaşanan yıkım ve insanlardaki panik yansıdı. İş yerinin içinde deprem anında yaşanan yıkım ve dökülen eşyalar görülüyor.

İş yerinin caddeyi gösteren kameralarında ise yan binanın yıkılması, binalardan kaçan insanların yaşadığı korku ve panik kameralara yansıdı.
Depremin ardından insanların sokakta yaşadıkları telaş ve hasarlı binadan çıkan kişiler gözüküyor.

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