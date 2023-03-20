İçişleri Bakan Yardımcısı ismail Çataklı, İsmail Saymaz'ın '36 saat' iddiasına ses kaydı ile yanıt verdi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın, “AFAD depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istedi” iddiası üzerine sosyal medya hesabından bir ses kaydı yayınlayarak iddialara yanıt verdi.

İsmail Çataklı’nın paylaşımında, depremin ilk anlarında AFAD Acil Durum Merkezi’nden hava aracı talep etmek için yapılan ihbarın ses kaydı yer aldı.

Saymaz, bugünkü yazısında, belgelere de yer vererek, 11 ilde yıkıma neden olan, 49 bin 589 insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde AFAD’ın 35 saat 56 dakika sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yardım istediğini yazdı.

Çataklı, Saymaz’ın bu yazısına, Twitter hesabından, “Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap” notuyla alıntılayarak cevap verdi.