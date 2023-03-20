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Atatürk Havalimanı pisti üzerine cami yapılıyor! İYİ Parti'li isimden şok iddialar

İSTANBUL Atatürk Havalimanı kapatıldı ama tartışmalar bitmiyor. Koronavirüs pandemisi döneminde pistinin üzerine hastane kurulan Atatürk Havalimanı'nda şimdi de cami tartışması başladı. İYİ Parti'li Ali Kıdık, pistin üzerine cami inşa edildiğini belirterek, "Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar" dedi.

İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Atatürk Havalimanı'ndaki piste cami yapıldığını belirterek, "Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar" ifadelerini kullandı. Millet Bahçesi'ne dönüştürülmek için pistleri kırılan Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

100 metre ileride cami olmasına rağmen

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney pistlerine, 100 metre mesafede cami olmasına karşın, yeni bir cami inşaatına başlandığını kaydetti. Kıdık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Seçimi kaybederlerse açılmasın diye...

"Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar."

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