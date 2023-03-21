Hilmi Daşdemir, "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” dedi! Kübra Par uyarınca da yayını terk etti

Habertürk'te Kübra Par'ın Açık ve Net programında Optimar Araştırma'nın başkanı Hilmi Daşdemir, Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” dedi. Kübra Par, "Bu sözler kabul edilemez" deyince de Hilmi Daşdemir canlı yayını terk etti.

Anket firması Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, "O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" dedi. Daşdemir'e programın moderatörü Kübra Par'ın müdahale etti. Daşdemir canlı yayını terk etti.

HaberTürk TV ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti konuşuldu. Yayına Ankara stüdyosundan bağlanan Daşdemir, CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı ile tartışırken, "O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" dedi. Bunun üzerine stüdyo karıştı.

Size düşünce özgürlüğü için alan açıyorum ama...

Üst üste 4 kez "Hilmi bey sakin" diyen Kübra Par, "Hilmi bey müdahale edeceğim. Sakin olup sessiz olup lütfen müdahalemi dinleyin. Bakın Türkiye'nin HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür. Bunu sonuna kadar dile getirmeniz için alan açıyorum" dedi.

Hilmi Bey asgari nezaket bekliyorum sizden!

Hilmi Daşdemir'in sürekli sözünü kesmesine sinirlenen Kübra Par "Hilmi bey lütfen beni dinler misiniz! Lütfen ya, en azından asgari nezaket bekliyorum sizden" dedi. Bunun üzerine Hilmi Daşdemir, "Yayını terkediyorum" dedikten sonra kulaklığını çıkarıp yayından ayrıldı.