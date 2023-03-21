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MEDYA

Fatih Portakal, "Ben düdüklü tencereyim, toplumun gazını alacağım" dedi

Fatih Portakal, dün akşam Sözcü Ana Haber'de ilk yayınına çıktı. Portakal, "Düdüklü tencereyim ben. Her şeyi söyleyeceğim. Farkındalık yaratacağım. Toplumun gazını alacağım" dedi.

Yayın hayatına yeni başlayan başlayan Sözcü TV'de görev değişimi yaşanmıştı. Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı. Özdil'in ayrılığıyla ilgili kanal yönetimi tarafından yapılan baskı ve altılı masada yaşanan adaylık krizinde Meral Akşener'e destek vermesi nedenleri ortaya çıktı.

Fatih Portakal haberleri sunmaya başladı 

Yaşananların ardından Sözcü TV'de bir görev değişimi yaşandı. Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de bugün itibarıyla yayın hayatına başladı. Gündemle ilgili sunacağı haberler öncesi konuşan Fatih Portakal, Fox TV'de nasılsa Sözcü TV'de de aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

"Düdüklü tencereyim ben"

Portakal daha sonra, farkındalık yaratacağını ve her şeyi söyleyeceğini de sözlerine ekledi. Portakal, “Düdüklü tencereyim ben. Her şeyi söyleyeceğim. Farkındalık yaratacağım. Toplumun gazını alacağım. İlk saniyeden muhalefete mi başladın diyecekler. Ever arkadaş. Düdüklü tencereyim, insanların sesini duyuracağım.” dedi.

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