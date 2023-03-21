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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel türküsü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, vefatının 50. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılında yad edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, halk ozanı Aşık Veysel'i yad etmek adına seslendirdiği türküyü Twitter hesabından paylaştı.

Kalın, sözü ve müziği Aşık Veysel'e ait olan Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz türküsünü bağlama çalarak icra etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaşımında "Büyük ozan #AşıkVeysel’i vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

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