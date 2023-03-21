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İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa haciz geldi! Ambulansı çekiciye yükleyip götürdüler

İSTANBUL'da CHP'li Esenyurt Belediyesi’nin, yatağa bağımlı hastaların ve diyaliz hastalarının hastanelere ulaşımını sağladığı ambulansına, hasta taşıdığı sırada bir vatandaşın arsasına bedelini ödemeden el konulduğu için açılan dava nedeniyle haciz geldi.

AK Parti’den CHP’ye geçen Esenyurt Belediyesi, geçmiş dönemden kalan borçlar ve davalar nedeniyle haciz kıskacı altında. Son olarak bir borçtan dolayı hakkında haciz işlemi bulunan Esenyurt Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı, içerisinde hasta varken haczedildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek “Belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi! Yanlış duymadınız. Bizler komşularımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, sağlık en temel insan hakkı iken bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür. Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum” dedi.

Ambulans bağlandı, 112 ekipleri çağrıldı

Edinilen bilgiye göre resmi plakalı araç, bir hastayı Esenyurt'tan İstanbul içerisindeki bir hastaneye taşırken polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, icra borcundan dolayı araçta yakalama olduğunu ve trafikten men edilmesi gerektiğini bildirerek kamu yararına kullanılan aracı bağladı. Ambulans içerisinde bulunan hastanın 112 ekipleriyle hastaneye ulaşımı sağlanırken, araç çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Belediyeye tebligat yapılmadı iddiası

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri; 2017 yılından önce bir şahsın taşınmazına fiilen el konulmasından kaynaklı alacak davası nedeniyle ambulansa yakalama konulduğunu belirterek, ambulansın icralık olduğuna dair kuruma herhangi bir tebligat gönderilmediğini vurguladılar.

Makam odasına ve maaş hesaplarına da haciz gelmişti

Önceki dönem arazilerine bedeli ödenmeden el konulan vatandaşların açtığı davalar sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un makam odasındaki televizyonu, bilgisayarı ve 9 sandalye de 2021 yılının eylül ayında haczedilmişti. 2020 yılında ise belediyenin maaş, ikramiye, vergi gibi “haczedilemez” hesaplarının da aralarında bulunduğu tüm banka hesaplarına geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz konulmuştu.

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