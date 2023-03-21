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Okula giderken araç çarptı çok feci görüntü! Resmen mucize oldu: Çocuk yaşıyor!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BURSA'da okula giderken dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye hafif ticari araç çarptı. Metrelerce havaya fırlayan çocuğun yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi İlçesinde bir grup ilkokul öğrencisi cadde üzerinde karşıya geçti. Ardından başka bir çocuk karşıya koşarak geçmeye çalışırken cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havada savrulan çocuğun yardımına çevredekiler koşarken, durum sağlık görevlilerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen 112 ekipleri, yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye kaldırdı.

Hayati tehlikeyi atlattı

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, benzer olaylara karşı trafik ekipleri yaya ve öğrencileri uyardı.

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