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Ağlatan deprem videosu! Antakya ile ilgili New York Times öyle bir şey yaptı ki...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin en büyük yıkıma neden olduğu yerlerin bayında Antakya geliyor. New York Times, Antakya'da depremde yıkılan binaların dron görüntüleri ile Google Haritalar'daki eski görüntüleri bir araya getirdi. Yıkımın boyutu bu kadar net olarak anlatılamazdı...

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'nın tarihi Saray Caddesi'ndeki yıkımı göstermek için çok dikkat çeken bir video hazırladı. 

Saray Caddesi'ndeki yıkımın dron görüntüsü ile Google Haritalar üzerindeki eski görüntüleri bir araya getiren New York Times, tarihi kilise ve berber dükkanı dahil olmak üzere, hangi binaların yıkıldığını tek tek gösterdi.

Depremin ardında bıraktığı yıkımı bu görüntüleri izleyince daha net anlayacaksınız...

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