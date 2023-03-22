BIST 4.961
DOLAR 19,04
EURO 20,57
ALTIN 1.190,36
DÜNYA

Umman’da çöl denize döndü! Ürküten görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Umman’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeni ile çöl sular altında kaldı. İşte herkesi şaşkına çeviren o görüntü...

Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar’da sel meydana geldi. Thumrait bölgesinde yer alan çölün şiddetli yağışlar sonrası adeta denize dönmesi şaşkınlığa neden oldu.

Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ülkenin kuzey kesimlerinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu
Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu
6 Şubat'taki kinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı panik ve büyük korku kamerada
6 Şubat'taki kinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı panik ve büyük korku kamerada
Karayolunda yok artık dedirten görüntü! Polis, aracıyla ters şeritte giden sürücünün peşine düştü
Karayolunda yok artık dedirten görüntü! Polis, aracıyla ters şeritte giden sürücünün peşine düştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel türküsü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel türküsü
İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa haciz geldi! Ambulansı çekiciye yükleyip götürdüler
İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa haciz geldi! Ambulansı çekiciye yükleyip götürdüler
Okula giderken araç çarptı çok feci görüntü! Resmen mucize oldu: Çocuk yaşıyor!
Okula giderken araç çarptı çok feci görüntü! Resmen mucize oldu: Çocuk yaşıyor!
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
Fatih Portakal, "Ben düdüklü tencereyim, toplumun gazını alacağım" dedi
Fatih Portakal, "Ben düdüklü tencereyim, toplumun gazını alacağım" dedi
Celal Şengör anlı yayında küfretti Fatih Altaylı ve konukları kahkahaya boğuldu
Celal Şengör anlı yayında küfretti Fatih Altaylı ve konukları kahkahaya boğuldu
Hilmi Daşdemir, "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” dedi! Kübra Par uyarınca da yayını terk etti
Hilmi Daşdemir, "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” dedi! Kübra Par uyarınca da yayını terk etti
Müge Anlı'dan adaylık çıkışı! Yüzde 2 oyum varmış, yüzde 25 olmadan aday olmam!
Müge Anlı'dan adaylık çıkışı! Yüzde 2 oyum varmış, yüzde 25 olmadan aday olmam!