Umman’da çöl denize döndü! Ürküten görüntüler

Umman’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeni ile çöl sular altında kaldı. İşte herkesi şaşkına çeviren o görüntü...

Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar’da sel meydana geldi. Thumrait bölgesinde yer alan çölün şiddetli yağışlar sonrası adeta denize dönmesi şaşkınlığa neden oldu.

Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ülkenin kuzey kesimlerinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilmişti.