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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhur İttifakı' dedi Ahmet Davutoğlu gülümseyerek düzeltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı liderleri olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzeltti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu depremde yıkılan AK Parti İl Binası'nın bulunduğu alanda açıklama yaptı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı liderleri olduklarını söylerken, Kılıçdaroğlu’nu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gülümseyerek düzeltti.

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