BIST 5.026
DOLAR 19,07
EURO 20,49
ALTIN 1.222,81
POLİTİKA

MHP'li Ali Uçak, milletvekili adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi! İşte kalp krizi anları...

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra döndüğü memleketinde kalp krizi geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.

MHP MYK üyesi, iş insanı Ali Uçak, önceki gün MHP Genel Merkezi'ne gidip, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmıştı. Uçak, aynı akşam Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki sahibi olduğu üzüm işletmesine geldi. Uçak, burada çalışanları ve sevenlerinin tezahüratlarıyla karşılandı.

"Başım dönüyor, iyi değilim" dedi...

Burada milletvekili aday adaylığını açıklayan Uçak, kısa bir konuşma yaptı. Aşırı heyecanlı olduğu görülen Ali Uçak, İstanbul'dan yeni geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirtip, izin isteyerek konuşmasının bir bölümünü oturarak tamamladı.

Hastanede kalp krizi geçirdiği belirlendi

Bir süre sonra baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Uçak ambulansla daha kapsamlı olan Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uçak, buradaki tedavisini ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vakıfbank'ın promosyon ödemesi bayram ettirecek 15 bine kadar çıktı fırsat kaçıyor
Vakıfbank'ın promosyon ödemesi bayram ettirecek 15 bine kadar çıktı fırsat kaçıyor
Açıklama geldi! Maç seyircisiz oynanacak
Açıklama geldi! Maç seyircisiz oynanacak
Eşler imsaktan sonra oruçluyken cinsel ilişkiye girerse oruç bozulur mu?
Eşler imsaktan sonra oruçluyken cinsel ilişkiye girerse oruç bozulur mu?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Tüp fiyatları kaç para oldu İpragaz büyük boy-küçük boy mutfak tüpü fiyat listesi-2023
Tüp fiyatları kaç para oldu İpragaz büyük boy-küçük boy mutfak tüpü fiyat listesi-2023
Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte
Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte
Tüp fiyatları bomba gibi birden patladı! 12 kiloluk Aygaz mutfak tüpü fiyatı kaç para oldu?
Tüp fiyatları bomba gibi birden patladı! 12 kiloluk Aygaz mutfak tüpü fiyatı kaç para oldu?
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi
İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak
İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak
Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası
Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı