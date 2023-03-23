BIST 5.022
DOLAR 19,05
EURO 20,73
ALTIN 1.211,01
YEREL

Temizlik işçisini yaka paça dışarı attılar! Şişli Belediyesi’nde tepki çeken görüntü

ŞİŞLİ Belediyesi'nde önceden temizlik işçisi olarak çalışan adam, evrak işlemlerini halletmeye geldiği belediyede güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarıya atıldı. Tepki çeken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Belediyesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olay, görenleri şaşkına çevirdi. Belediyede önceden temizlik işçisi olarak çalıştığı ve kısa süre önce işine son verildiği öğrenilen bir adam, evrak işlemleri için belediyeye geldi.

Adam burada kendisini gören güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı.

Görevlilere direnen adam vatandaşların gözleri önünde yaka paça dışarıya atıldı.

Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Metiner 'müjde' verecekti! Cem Toker öyle bir soru sordu ki gülse mi kızsa mı karar vermedi
Mehmet Metiner 'müjde' verecekti! Cem Toker öyle bir soru sordu ki gülse mi kızsa mı karar vermedi
Umman’da çöl denize döndü! Ürküten görüntüler
Umman’da çöl denize döndü! Ürküten görüntüler
Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu
Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu
6 Şubat'taki kinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı panik ve büyük korku kamerada
6 Şubat'taki kinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı panik ve büyük korku kamerada
Karayolunda yok artık dedirten görüntü! Polis, aracıyla ters şeritte giden sürücünün peşine düştü
Karayolunda yok artık dedirten görüntü! Polis, aracıyla ters şeritte giden sürücünün peşine düştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel türküsü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Aşık Veysel türküsü
İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa haciz geldi! Ambulansı çekiciye yükleyip götürdüler
İstanbul'da içinde hasta olan ambulansa haciz geldi! Ambulansı çekiciye yükleyip götürdüler
Okula giderken araç çarptı çok feci görüntü! Resmen mucize oldu: Çocuk yaşıyor!
Okula giderken araç çarptı çok feci görüntü! Resmen mucize oldu: Çocuk yaşıyor!
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
Fatih Portakal, "Ben düdüklü tencereyim, toplumun gazını alacağım" dedi
Fatih Portakal, "Ben düdüklü tencereyim, toplumun gazını alacağım" dedi
Celal Şengör anlı yayında küfretti Fatih Altaylı ve konukları kahkahaya boğuldu
Celal Şengör anlı yayında küfretti Fatih Altaylı ve konukları kahkahaya boğuldu