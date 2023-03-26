Merdan Yanardağ'ın Tele 1'inde rezalet yayın! Özdemir İnce: İmam Hatiplilerin üniversiteye girme hakları yok

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1 ekranlarında skandal bir yayına daha imza atıldı. Şair Özdemir İnce, "İmam hatiplerin tek amacı camilere din adamı yetiştirmektir. Üniversiteye girme hakları yok. Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz." dedi. Programın sunucusu Namık Koçak da, bu skandal sözlere destek verdi.

Dindarlara karşı tahammülsüz yayınlarıyla dikkat çeken Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1 kanalında şimdi de İmam Hatip okulları ve o okullarda okuyan çocuklar hedef alındı. 28 Şubat kafasının ruhu damga vuran yayında şair Özdemir İnce, İmam Hatip okullarını hedef alıp, orada eğitim gören gençlerin üniversitelere alınmaması gerektiğini savundu. Programın sunucusu Namık Koçak da, bu skandal sözlere destek verdi. İşte Özdemir İnce'nin o skandal sözleri...

Üniversiteye girme hakları yok!

- İmam hatip liseleri neden kuruldu, camilere din adamı yetiştirmek için. Bir tek amacı vardır imam hatip liselerinin, o da camilere din adamı yetiştirmek. İmam hatipliler haddinden fazla değil, üniversitelere giriyorlar. Üniversiteye girme hakları yok. Onların girecekleri yerler İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi...

İmam Hatipliler, dünyaya bilim açısından bakamaz

- Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. Belki aşırı söylüyor olabilirim, jakoben diyorlar. Jakobenliği de kabul ediyorum. Cumhuriyetçilik aynı zamanda jakobenliktir.

İmam Hatiplerin yüzde 90'ı düz liseye dönüştürülmeli

- İmam hatip okullarının yüzde 90'ının sivil liseye, fen lisesine dönüştürülmesi lazım. Bütün devlet kadroları imam hatip mezunları ile dolduruldu. Bu mantık dışı bir şeydir. Devlet kadrolarının mühendislerle, müzisyenlerle, harbiyeliler ile doldurulduğunu düşün.