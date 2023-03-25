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Biden'dan yeni gaf: Meclis kahkahalara boğuldu

ABD’nin en yaşlı başkanı Biden yine bir gafa imza attı. Biden ziyarete gittiği Kanada’da “Çin’i alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Biden’dan yeni bir gaf geldi. Biden gittiği Kanada’da “Çin’i alkışlıyorum” dedi. Daha sonra hatasını fark eden Biden “Kanada’yı alkışlıyorum” şeklinde cümlesini düzeltti.

Hatasını fark etti

Joe Biden Cuma günü Kanada parlamentosunda yaptığı konuşmada yanlışlıkla Çin'i övdü. Biden, konuşmasında Kanada'nın göçmenlik politikalarından bahsediyordu.

80 yaşındaki Başkan, "Bugün, adım attığı için Çin'i alkışlıyorum," dedi ve hemen ardından kendini düzeltip ekledi, "Affedersiniz, Kanada'yı alkışlıyorum... Çin hakkında ne düşündüğümü anlayabilirsiniz. Ben henüz buna girmeyeceğim."

Kahkahalara boğuldular

Biden konuşmasına devam ederken Kanada parlamentosu üyeleri kısa süreli kahkahalara boğuldu.

Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da görüntüleri sosyal medyada paylaşarak. "Amerika Birleşik Devletleri için ne büyük bir utanç" ifadelerini kullandı.

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