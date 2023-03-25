Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Adana'da kurye: 35 TL’ye canımı mı vereyim?

ADANA'da bir binaya sipariş götüren kuryenin "35 TL’ye canımı mı vereyim?" tepkisi dikkat çekti. Kurye çektiği videoda binanın depremden dolayı hasarlı olduğunu öne sürerek "35 TL için canımı mı vereyim? Apartman zaten rüzgardan sallanıyor. Ben çıksam ölürüm. Depremden değil, korkudan ölürüm" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Adana'da çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yıkılan binalar kadar hasarlı binalarında bulunduğu Adana'da bir kuryenin tepkisi dikkat çekti.

Yemek siparişi verilen binanın hasarlı olduğunu belirten kurye, "Burası Adana Sarıçam. Apartman bakınca zaten yamuk duruyor. Apartman zaten rüzgardan sallanıyor. Ben çıksam ölürüm. Depremden değil, apartman yıkılmasından değil, korkudan ölürüm. 35 TL’ye canımı mı vereyim?”

Can güvenliği olmadığı binaya girmek istemeyen kuryenin tepkisi sosyal medyada binlerce kez izlendi.