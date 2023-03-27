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Kapıya siper oldu, "Rabbiniz girmeyin içeri buyurdu" deyip cemaati camiye sokmadı

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, siper olduğu cami kapısını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engelledi. Gencin o anlarda söylediklerine kimse anlam veremedi. Yaşananlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bornova ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan bir camide meydana geldi. Dün akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen ve isminin O.Ç., olduğu öğrenilen genç, cami kapısına siper olarak açılmasını mani oldu.

İçeriye girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı.

O anlar kamerada

Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince cemaate zorluk çıkaran genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Öte yandan, şahsın cemaati camiye sokmadığı, cemaatin de genci ikna etmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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