Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay 'temel atma' ve 'diploma' göndermesi! Sümeyye Erdoğan'a çağrı yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Yeniden Refah Partisi ile ittifak karşılığı kadına şiddet yasasında değişiklik sözü verilmesini eleştiren İmamoğlu, Sümeyye Erdoğan'a "Lütfen bu yasayla ilgili sözlerinizin arkasında durun, biz sizin yanınızdayız" çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun, Hatay'da atılan ve olay olan hastane temelleri ne yaptığı gönderme olay oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hazır bulunduğu Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Hatay'daki toplu temel atma törenlerinde atılan temellerin fotoğrafları üzerinden Erdoğan'a gönderme yapan Ekrem İmamoğlu, "Diploma işine hiç girmeyeceğim" esprisi yapmaktan da geri durmadı. İmamoğlu'nun Erdoğan'ın kızı, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın derneği aracılığıyla “Şiddetle mücadele noktasında 6284 kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ederiz." açıklamasını hatırlatarak yaptığı çağrı dikkat çekti.

Kadına şiddeti siyasi pazarlık konusu...

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) görüşmelerde Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine gönderme yaparak, "Görevi şiddeti önlemek olan bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları ne yazık ki birtakım siyasi pazarlıkların meselesi haline getiriyorlar!" deyip şöyle devam etti:

Yapılan yöneticilik mi insanlık mı?

- Görevi şiddeti önlemek olan bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları ne yazık ki birtakım siyasi pazarlıkların meselesi haline getiriyorlar! Bu da acı bir durum. Onların yaptığı insanlık mıdır, yöneticilik midir, asla değildir.

Konu kadın olunca her ne hikmetse 3-5 erkek

- Konu kadın olunca her ne hikmetse üç beş erkek bir araya gelip karar alma, yasa yapma ve çerçeve çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Neden, ne derdiniz var kadınlarla? Seçimlerde rakibimiz olan ittifak böylesi bir akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatiklerce adeta linç ediliyor. Açıkçası bu üzücü bir fotoğraftır. Bunu da değiştireceğiz.

AK Partili Özlem Zengin'i alkışlıyorum

- Halbuki iktidar partisine mensup kadın yönetici ne demiş de saldırıya uğramış, 6284 sayılı kanun bizim kırmızı çizgimiz demiş. Doğru demiş, ben alkışlıyorum hanımefendiyi. Bizde doğruya doğru, eğriye eğri. Bu akıl aynı siyasi baskılarla İstanbul Sözleşmesi’ni de kaldırmıştır. Üstelik bugünün iktidarının başındaki kişi sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi kızı dahi kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır.

Sümeyye Erdoğan'a 6284 sayılı kanun çağrısı

- Buradan rakip ittifakımızda kadın hakları mücadelesi veren kıymetli hanımefendilere bir çağrıda bulunuyorum. İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalktığında sayın Cumhurbaşkanı’nın kızı hanımefendi derneği üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Şiddetle mücadele noktasında 6284 kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.” Lütfen arkasında durun, biz sizin yanınızdayız.

Merak etmeyin diploma işine girmeyeceğim!

- Milletin aklını dinleyen güzel iş yapıyor. Kendi aklını millete dayatan da millete zulüm çektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanım için oy istiyorum. Herkesi muhakkak sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye davet ediyorum. Bizim cumhurbaşkanı adayımız merhametiyle, adaletiyle insan. Çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor bu ülkeye hizmet etmek için.

- İyi bir yönetici olmak için de vermeniz gereken sınavlar var. Merak etmeyin diploma işine girmeyeceğim. En önemli sınav insanlık. Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu o sınavı binlerce kez geçtiği için insanlık diplomasına sahip. Onun için yürekten oy isteyeceğim her vatandaşımızdan…

Erdoğan'a temel atma töreni göndermesi

Bugün, İstanbul Bağcılar’da bu şık alan; hemen arka tarafımızda hızla tam gaz yükselen şantiyemiz var, çağdaş bir proje daha geliyor. Şunu söyleyeyim; şu platform kadar bir yerden temel olmaz. 21. yüzyılda çarpık çurpuk demirleri bağlanmış, orada sadece pompasının borusunun ucundan akan betonu göstererek betona bak diye açılış yapılmaz.

- Gülelim buna, yuh demeyelim. Deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsur sene oldu ya. Bu milletin aklıyla dalga geçilmez. Bizim arkada gerçek temeli atılmış muazzam bir proje bitiyor.

- Öyle işler başaracağız ki daha hiç kimse tek başına yönetmeyi aklından bile geçiremeyecek. Ortak aklı, milletin aklını dinleyen bir cumhurbaşkanı ile süreci yöneteceğiz. Bir daha hiç kimse şu lider ama etrafı kötü diyemeyecek. 14 Mayıs'tan sonra sayın cumhurbaşkanımızın en çok istediği şey, devletin aklını milletin vicdanıyla buluşturacağız. Bir an bile doğru yoldan çıkmayacağız.