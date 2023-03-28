Kuzgun Seyir Füzesi MARLIN SİDA’dan başarıyla atıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi İş Ortaklığı arasında yapılan sözleşme kapsamında geliştirilen MARLIN Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), ileri seviye bir yetenek adımına daha imza attı. MARLIN SİDA tarafından KUZGUN-KY (katı yakıtlı) Seyir Füzesi başarılı bir şekilde test edildi.

ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi İş Ortaklığı ile yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN’in otonom, keşif- istihbarat, su üstü harbi, sualtı harbi, üs/liman/kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılması planlanıyor.

Uzaktan kontrolle ateşlendi

SEFİNE Tersanesi öz kaynakları ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi, MARLIN’den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katıldığı atışlarda, Kuzgun-KY Seyir Füzesi, Görev Kontrol İstasyonu kabiliyeti ile uzaktan kontrolle başarılı bir şekilde ateşlendi.

Yeni nesil otonom su üstü deniz platformu

Amfibi gemiler ile üs ve limanlardan göreve başlayabilen MARLIN, 15 metre boyunda alüminyum gövde tasarımına sahip 36 knot’lık hıza ulaşabilen, 5 şiddetindeki deniz durumunda dahi manevra ve görev yapabilen yeni nesil otonom bir su üstü deniz platformu olarak öne çıkıyor. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN, üstün teknolojisi ve taşıdığı faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

Elektronik harp yeteneğine sahip ilk araç

MARLIN SİDA, ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer sensörleri ve otonomi-görev bilgisayarları ile donatılmasının yanı sıra, platform üstüne entegre edilmiş ASELSAN özgün elektronik harp süiti ile dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olarak da öne çıkıyor. Bu konfigürasyonu ile MARLIN SİDA, Türkiye’yi NATO'da temsil eden ilk insansız su üstü aracı olma özelliğini taşıyor.

MARLIN SİDA, mevcut özelliklerine önemli bir kuvvet çarpanı olarak şimdi de satıhtan satha atılabilen yeni nesil bir seyir füzesi olan KUZGUN-KY’yi ekliyor. MARLIN, yeni nesil güdüm ve etkin harp başlığı özelliklerine sahip orta menzilli stratejik bir mühimmat olan KUZGUN-KY entegrasyonu ile ateş gücü ve harp etkinliği yeteneğini bir üst seviyeye taşıdı.