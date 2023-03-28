Depremin yeni görüntüleri çok ürkütücü! Saniyelerle kurtulmuşlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Araçların ve insanların saniyelerle kurtuldukları anlar görüntülere yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Doktor Hasanbey Caddesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Kedilerin bile kaçarak uzaklaştığı deprem anı afetin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.