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MEDYA

Can Ataklı canlı yayında Muharrem İnce'ye küfretti! ' Has....r lan derler adama'

Gazeteci Can Ataklı, Youtube yayınlarında yeni bir skandala daha imza attı. Ataklı, Memleket Partisi lideri e cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye canlı yayında küfür etti.

Kendi Youtube kanalında yaptığı skandal açıklamalarla sık sık gündeme gelen Can Ataklı, bir skandala daha imza attı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığına karşı olan ve daha önce "İhanetin bedelini ağır ödeyecek" diyen gazeteci Can Ataklı, şimdi de İnce'ye canlı yayında küfretti. 

Ne istiyorsa verin gitsin şu herife...

"Herif" diye seslendiği İnce'ye ağır hakaretler savuran Ataklı şu ifadeleri kullandı; ''Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne istiyorsa verin gitsin bu herife. Nasıl olsa itibarı sıfırlandı. Herkes nefret etmiş durumda. Çıkmış ben yüzde 60 alacağım diyor. Has....r lan derler adama"

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