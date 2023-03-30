'Biz Hizbullahçıyız, kafalarını keseriz' diyen adam geri vites yaptı! 'Özür diliyorum...'

BATMAN'da Cumhurbaşkanı adaylarına ve ekonomiye dair yapılan sokak röportajında "Biz Hizbullah'ız Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız" diyen kişinin İsmail Cevher Kasımoğlu olduğu ortaya çıktı. Kasımoğlu, video büyük tepki çekince bu sefer özür videosu yayınladı.

Batman'da yapılan sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişinin muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit ettiği görüldü. Türkiye'de kimsenin aç ve açıkta olmadığını öne süren kişi, muhalefet siyasetçilerine dair tehdit içeren sözler sarf etti. "Cihada hazır olduğunu" söyleyen kişi, muhalefet liderleriyle ilgili "Onların kafaların keseriz" şeklinde tehdit ettiği görüldü.

Yeni video çekip özür diledi

Sosyal medya ayağa kalkarken, CHP ve Kemal Kılıçdroğlu'nun avukatları suç duyurusu yapacaklarını duyurdu. Videodaki kişinin İsmail Cevher Kasımoğlu olduğu ortaya çıkarken, akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan Kasımoğlu, özür diledi.

Röportaj sırasında kendisinden önce başka birisinin devlete karşı konuştuğunu iddia eden vatandaş o sözleri sinirle söylediğini dile getirerek hiçbir terör örgütüne mensup olmadığını Türk halkından özür dilediğini dile getirdi.

Muhtar adayı olmuş, kadına kaybetmiş

Muhalefeti “kafa kesmekle” tehdit eden Hizbullahçı İsmail Cevher Kasımoğlu'nun 2019 seçimlerinde Batman'da muhtar adayı olarak seçimlere katıldığı ve seçimleri Batman’ın ilk kadın muhtarı Fatma Türkan karşısında kaybettiği anlaşıldı.