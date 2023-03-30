BIST 4.943
DOLAR 19,15
EURO 20,79
ALTIN 1.206,50
GÜNCEL

'Biz Hizbullahçıyız, kafalarını keseriz' diyen adam geri vites yaptı! 'Özür diliyorum...'

BATMAN'da Cumhurbaşkanı adaylarına ve ekonomiye dair yapılan sokak röportajında "Biz Hizbullah'ız Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız" diyen kişinin İsmail Cevher Kasımoğlu olduğu ortaya çıktı. Kasımoğlu, video büyük tepki çekince bu sefer özür videosu yayınladı.

Batman'da yapılan sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişinin muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit ettiği görüldü. Türkiye'de kimsenin aç ve açıkta olmadığını öne süren kişi, muhalefet siyasetçilerine dair tehdit içeren sözler sarf etti. "Cihada hazır olduğunu" söyleyen kişi, muhalefet liderleriyle ilgili "Onların kafaların keseriz" şeklinde tehdit ettiği görüldü.

Yeni video çekip özür diledi

Sosyal medya ayağa kalkarken, CHP ve Kemal Kılıçdroğlu'nun avukatları suç duyurusu yapacaklarını duyurdu. Videodaki kişinin İsmail Cevher Kasımoğlu olduğu ortaya çıkarken, akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan Kasımoğlu, özür diledi. 

Röportaj sırasında kendisinden önce başka birisinin devlete karşı konuştuğunu iddia eden vatandaş o sözleri sinirle söylediğini dile getirerek hiçbir terör örgütüne mensup olmadığını Türk halkından özür dilediğini dile getirdi. 

Muhtar adayı olmuş, kadına kaybetmiş

Muhalefeti “kafa kesmekle” tehdit eden Hizbullahçı İsmail Cevher Kasımoğlu'nun 2019 seçimlerinde Batman'da muhtar adayı olarak seçimlere katıldığı ve seçimleri Batman’ın ilk kadın muhtarı Fatma Türkan karşısında kaybettiği anlaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Giderayak çok gerinsin papatya çayı iç
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Giderayak çok gerinsin papatya çayı iç
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6284 sayılı kanunu tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6284 sayılı kanunu tartışmalarına son noktayı koydu
Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu!
Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor
FETÖ'cüler Vedat Milor'u tehdit etti: Bir gün size hatırlatılacak
FETÖ'cüler Vedat Milor'u tehdit etti: Bir gün size hatırlatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Benim adıma dikkat et, yaptım dersem yaparım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Benim adıma dikkat et, yaptım dersem yaparım
Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan’a fırça!
Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan’a fırça!
Muharrem İnce: Bana bölücü diyenler 10 Nisan'ı beklesin
Muharrem İnce: Bana bölücü diyenler 10 Nisan'ı beklesin
KKTC Cumburbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da ölüm tehdidi!
KKTC Cumburbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da ölüm tehdidi!
Borini'den, "En beğendiğim futbolcu İrfan Can Kahveci" açıklaması
Borini'den, "En beğendiğim futbolcu İrfan Can Kahveci" açıklaması
Alman gazetesinden yerli otomobil Togg yorumu
Alman gazetesinden yerli otomobil Togg yorumu
Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Valencia beklenenden erken döndü
Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Valencia beklenenden erken döndü