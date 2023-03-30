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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ne oluyor bu İYİ Parti'ye" diye sordu Mehmet Özhaseki 'Dağılıyorlar efendim' dedi

AK Parti'nin dün yapılan grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasındaki İyi Parti diyaloğu kameralara yansıdı. İşte o diyalog...

Antalya'nın Aksu İlçesi İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek dünkü grup toplantısı sırasında AK Parti’ye katıldı. Akpınar'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksu'nun rozetini takmadan önce Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu. Mehmet Özhaseki'nin gülümseyerek, "Dağılıyor efendim" şeklinde cevap verdiği görüldü. 

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