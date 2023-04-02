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CNN Türk canlı yayınında ipler koptu Murat Gezici söyledi Zafer Şahin çileden çıktı bu ne terbiyesizliktir

Gazeteci Zafer Şahin ile kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında kapıştı. Gezici'nin "emekli oldunuz çift maaş alacaksınız" sözlerine Şahin, sert tepki gösterdi. Gezici'nin "İyi misiniz arkadaşın tansiyonunu ölçtürmek lazım" sözlerine, Şahin, "Sen böyle devam et ben senin tansiyonunu ölçerim merak etme" diye karşılık verdi.

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Fulya Kalfa'nın moderatörlüğündeki CNN Türk masası programına Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, gazeteciler Zafer Şahin ve Hasan Öztürk katıldı.

"Açlık sınırının yarısı kadar maaş verdiğini itiraf etmiş bir insansınız"

Gezici'nin Zafer Şahin ve Hasan Öztürk'ün "zenginsiniz" sözlerine tepki gösteren Şahin, "Emeğiyle maaşıyla çalışan insanlarız. Bizler sizler gibi belediyelere, STK'lara, holdinglere fatura kesmiyoruz. İnsanları hedef göstermek kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir. Siz daha önce katıldığımız bir programda açlık sınırından bahsedip yanınızda çalıştırdığınız insanlara o günün rakamlarıyla açlık sınırının yarısı kadar maaş verdiğini itiraf etmiş bir insansınız." dedi.

"Bu ne terbiyesizliktir"

Şahin'i kişisel saldırıya geçmekle eleştiren Gezici'nin "Emekli oldunuz çift maaş alacaksınız" deyince Şahin, çok sinirlendi. Şahin, "Güzel belden aşağı vurmalara devam et. Bak sana şöyle söyleyeyim. Aynı şekilde karşılığını alırsın. Bir gün cevabını vermeyeceğin bir şey çıkar karşına. Zoruna mı gitti. 27 yıl emeğimin karşılığını sana mı vereceğim. Ayıp ya. Yazıklar olsun sana utanç verici. Bu ne terbiyesizliktir. 27 yıllık emeğimin hesabını onlarca belediye kesen bu adama mı vereceğim." diye karşılık verdi.

"Senin tansiyonunu ölçerim"

Gezici'nin "İyi misiniz arkadaşın tansiyonunu ölçtürmek lazım" deyince, Şahin, "Sen böyle devam et ben senin tansiyonunu ölçerim merak etme" diyerek tepki gösterdi. 

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