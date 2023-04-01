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MEDYA

Nevşin Mengü Murat Yetkin'i canlı yayında bu soruyla morarttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında, gazeteciler Murat Yetkin ile Nevşin Mengü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Yetkin, "Ben Cumhurbaşkanı'na inanmak istiyorum, çıkarsın inanmayanların yüzüne diplomasını vursun" dedi. Mengü ise "Diploması yoksa askerliğini nasıl yedek subay olarak yapabiliyor?" sorusunu sordu.

FOX TV 'de yayınlanan Orta Sayfa programında ilginç bir diyalog yaşandı. Programda konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasına geldi.

"20 yıldır konuşuluyor"

Yetkin, "Ben Cumhurbaşkanı'na inanmak istiyorum, çıkarsın inanmayanların yüzüne diplomasını vursun. Al arkadaş desin. 20 yıldır konuşuluyor bu konu" dedi.

Nevşin Mengü ise "Diploması yoksa askerliğini nasıl yedek subay olarak yapabiliyor?" diyerek karşılık verdi. 

Bunun üzerine Yetkin'in, "O dönem okulun statüsüne de bakmak lazım" diyerek geçiştirdiği görüldü.

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