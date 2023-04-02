Fikri Sağlar 'anketlerde AK Parti birinci' dedi Şirin Payzın'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'de AK Parti'nin anketlerde hala birinci parti olduğunu söyledi. Sağlar'ın sözleri sonrası Payzın, uzun süre kekeledi ve cümlesini toparlayamadı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'deki canlı yayında Muharrem İnce'nin çekilmeme kararını değerlendirirken, "Bakarsanız kamuoyu araştırmalarında hala AK Parti birinci parti görünüyor, Erdoğan da." dedi.

Sağlar'ın sözleri sonrası şaşkına dönen Şirin Payzın, yaklaşık 10 saniye cümlesini toparlayamadı ve kekeledi.

Payzın daha sonra ise durumu, "Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce'nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir?" sözleri ile kurtarmaya çalıştı.