Eli bıçaklı yolcu şoförü rehin alıp otobüsü kaçırdı! Dehşet dolu anlar kamerada

CNN Türk canlı yayınında ipler koptu Murat Gezici söyledi Zafer Şahin çileden çıktı bu ne terbiyesizliktir

'Erdoğan daha kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla...' Temel Karamollaoğlu'nun cevabı olay

243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı, o anlar kameraya yansıdı

Sinan Ateş için ablasından video ile adalet çağrısı! Her yere pankart astılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ne oluyor bu İYİ Parti'ye" diye sordu Mehmet Özhaseki 'Dağılıyorlar efendim' dedi