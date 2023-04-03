Ayasofya Camisi'nin kapısı daha fazla kemirilmesin diye korumaya alındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, kemirilen ve bu sebeple tahribat oluşan İmparator Kapısı çok ilginç bir biçimde koruma altına alındı.

Son dönemde ziyaretçiler tarafından kapısı kemirilen ve çeşitli aletlerle zarar verilen Ayasofya Camisi'nin 'İmparator kapısı' olarak bilinen ahşap kapısını korumak amacıyla yeni bir yönem geliştirildi.

Kimi büyük yaptırmak, kimi şifa bulmak , kimi de kutsal bir yadan parça edinmek için Ayasofya'nın ahşap kapısını tahrip etti. Bunun üzerine İmparator Kapası olarak bilinen kapı camekan içinde korumaya alındı.

Camdan yaptıkları bölmelerle ziyaret eden vatandaşların kapıya zarar vermesini engellemeye çalışan yetkililerin yeni yöntemi bir vatandaşın kamerasına yansıdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.