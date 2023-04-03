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RAMAZAN

Nihat Hatipoğlu'na 8 yaşındaki kız çocuğu ağlayarak sordu ekran başındakiler kahroldu

ATV'de 'Nihat Hatipoğlu ile iftar' programında küçük bir kız çocuğunun gözyaşları içinde sorduğu soru herkesi duygulandırdı. Küçük kız, Nihat Hatipoğlu'na "Babam, Annemle beni bırakıp gitti tuttuğu oruç kabul olur mu?" diye sordu.

Ramazan ayında ekranların vazgeçilmez ismi Nihat Hatipoğlu'nun programında duygusal anlar yaşandı. 8,5 yaşında olduğunu söyleyen Almina isimli kız çocuğu gözyaşları içinde sordu.

Küçük kız, Nihat Hatipoğlu'na "Babam, Annemle beni bırakıp gitti tuttuğu oruç kabul olur mu?" diye sordu.

Almina'nın sorusuna Hatipoğlu, "Baban yanlış yapmış. Hiçbir babanın bunu yapmaya hakkı yok. Kız çocukları babalarına düşkündür. Bir an önce bu yanlıştan babanın dönmesi lazım." diye yanıt verdi.

Almina annesi ise; "Hocam dua okuyacaktı aslında. Bu soruyu sormasını istemedim. Ama o çok istedi çünkü bu duruma çok üzülüyor" dedi.

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