Yerli otomobil Togg'da ilk teslimat Erdoğan ailesine yapıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat bugün gerçekleşti. İlk siparişin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Anadolu" rengindeki aracın takdimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg teslim edildi.

Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim edildi. İkinci Gemlik rengi araç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olacak.

"60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü"

Beştepe'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.

Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir."

"Devrim'den sonra 'Devrin' otomobilini üretmek bize nasip oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim aldığı Togg'u kullandıktan sonra "Devrim otomobilinden sonra bize de 'Devrin' otomobili üretmek nasip oldu. Şimdi dünyanın yıllarında Togg'u izleyeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor ne ararsanız bulunur. İlham Aliyev'e de gitti, yarın teslim edilecek. Talibi çok, bizden torpil isteyenler çok, bizde torpil yok. Kamu bankalarının uygun kredi imkanları olabilir. Plaka ise hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071'de Malazgirt'in yansıyan tarihi. 2071 bizim için ayrı bir vizyon olacak. " dedi.