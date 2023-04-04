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MEDYA

Fox TV çok fena tongaya düştü! İlker Karagöz, parodi haberi gerçek sanıp anlattı

Sosyal medya fenomeni olan ve Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca tarafından bir mizansen haber internet mecrasında paylaşıldı. Farklı milletlerden kişilerin Esenyurt'ta birbirine girdiğine dair mizansen haber FOX TV tarafından gerçekmiş gibi izleyicilerine sunuldu. İşin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. İlker Karagöz, özür dilemek yerine 'bir gazeteden okumuştuk' dedi.

FOX TV bu kez faka bastı. Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, Show TV'nin haber KJ'sini ve logosunu kullanarak, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesinde emlakçı, kiracı ve farklı milletlerden kişiler kavga etti' temalı bir mizansen haber yayınladı.

Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. FOX TV, Korkusuz gazetesini kaynak göstererek söz konusu iddiaları gerçek sanıp izleyicileriyle paylaştı. 

Fox TV sunucusu İlker Karagöz, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

Röportaj Adam'ı görgü tanığı zannedince...

Parodi haberin sahibi Karaca'nın görgü tanığı olduğunu sanan Karagöz, "Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar. Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?" diye ekledi.

Röportaj adam espriyle uyarınca...

Mahsun Karaca'nın Fox'un içinde bulunduğu komik duruma karşı yaptığı, "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" paylaşımının ardından Karagöz, "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." şeklinde yanıt verdi.

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