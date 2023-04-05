Murat Kurum ile konuşan depremzedenin sözleri dikkat çekti: Bu adamlar seçilmezse...

Sivas'ta temaslarını sürdüren Bakan Murat Kurum ile bir depremzedenin diyalogları dikkat çekti. Depremzede vatandaş, "Bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem ve sel bölgelerinde yaraları sarmaya devam ederken, bir yandan da afet konutlarının inşaatlarını sürdürüyor.

Bölgedeki çalışmalarının ardından bir dizi temasta bulunmak ve Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni’ne katılmak için Sivas'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Duygusal anlar

Deprem sonrası Sivas’a geçici olarak göç eden bir depremzede Bakan Kurum’a 1 yıl içerisinde konutların teslim edilip edilmeyeceğini sordu. Duygulanan depremzedeyi Bakan Kurum, “Daha önce yaptık mı, yapmadık mı” diye teskin etti.

Depremzede de Bakan Kurum’a, “Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin.” diye konuştu. Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, “Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız.” dedi.