Tabancayla vurarak öldürdü başında böyle bekledi

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi’nde Mehmet İhsan Ş., tartıştığı Mehmet Faruk T.yi tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan, cesedin başında bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında, husumetli olan Mehmet İhsan Ş. ile Mehmet Faruk T. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı olaya dönüştü.

Mehmet İhsan Ş., üzerindeki tabancayı çekerek Mehmet Faruk T., ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet Faruk T., vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Faruk T.’nin cesedinin başında bekleyen Mehmet Faruk Ş., ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

Mehmet İhsan Ş, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Mehmet Faruk T.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.