Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un direksiyonunda! Emine Erdoğan'la atışmaları güldürdü

TÜRKİYE’nin yerli otomobili Togg’un pazartesi günkü ilk teslimat töreninden yeni görüntüler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçerken, yanında Emine Erdoğan da vardı. mine Hanım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atışması dikkat çekti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'a ait yerli ve milli otomobil Togg’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdü. 34 EE 2071 plakalı Togg'u süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın içinde gösterge ekranına müdahale etmek isteyen Emine Hanım'a, "Bir dakika hanım ya, aracın direksiyonunda ben varım" diye takıldı. Emine Hanım ise, "Araç da benim ama..." diye cevap verdi...