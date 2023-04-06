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Ev sahibinin Kiracıya attığı "evden çık" dayağı kamerada

İSTANBUL KADIKÖY'de ev sahibinin kardeşi ile arkadaşı, kiracıya ‘evden çık’ dayağı attı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.

Kadıköy'de bir ev sahibi, evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı ile konuşmaları için kardeşi ve arkadaşını kiracısının yaşadığı evine gönderdi. İki şahıs, önce kiracının evinin elektriklerini kesti sonra da apartman içinde darbetti. Şahısların kiracıyı darbetme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy'de 2 Nisan Pazar günü yaşandı. İddiaya göre, Gökhan Y. adlı ev sahibi, evi kiralamasının ikinci ayından itibaren 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı'yı evden çıkartmak istedi. Hemen ev bulamayacağını belirten Kumdakcı bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y. noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu olaydan itibaren ev sahibi Gökhan Y. ile kiracısı arasında husumet başladı.

Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda ise Kumdakcı'nın evinin elektrik şalterleri Gökhan Y.'nin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi. Evinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı.
İkram Y. ile Fırat A., ellerindeki sözleşmeyi göstererek Kumdakcı'nın evden çıkmasını istedi. Diyalog esnasında polisi arayacağını söyleyen Kumdakcı, iki şahsın saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde tekme ve yumruklarla darbedilen Kumdakcı çığlık atarak yardım istedi. Saldırgan şahıslar bir apartman sakininin evin kapısını açmasıyla kaçtı. Darbedilen kiracı Kumdakcı olay ile ilgili polise şikayette bulundu.

Kiracıyı darbetme anları kamerada

Darp anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göker Kumdakcı'nın yanına giden iki kişi ile tartışmaya başladığı görülüyor. İkram Y.'nin sözleşmeyi çıkartarak kiracıya gösterdiği, Göker Kumdakcı 112'yi aramaya çalıştığı esnada tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı görülüyor.

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