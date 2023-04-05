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Meral Akşener kürsüde kurşunları fırlattı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüden mermileri yere fırlatarak, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasına tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasına kürsüden sert bir dille tepki gösterdi.

Akşener, kendisinden özür bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

Akşener, "Recep Bey utanmasan, mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi oradan! Çok beklersin!" dedi.

"Sakın unutma! Biz, bugünlere öyle kolay gelmedik. Biz buralara çiçek bahçelerinden geçerek de gelmedik” diyen Akşener, kürsüye getirdiği mermileri yere fırlatarak, “Soruyorum sizlere! Bunca engeli, aştıktan sonra şimdi bize, bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin! Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra; şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin! Ömer Halisdemir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra şimdi bizi, bu kurşun mu sindirecek?” ifadesini kullandı.

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