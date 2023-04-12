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Depremden sonra nakil olan öğrencilerden kaçı okuluna döndü?

Depremden sonra nakil olan öğrencilerden kaçı okuluna döndü?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden kaçının okullarına döndüğünü açıkladı.

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Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var." ifadelerini kullandı.

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