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Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüştü! "Seçim güvenliği" konusu ele alındı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüştü! "Seçim güvenliği" konusu ele alındı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede, Sinan Oğan'ın dile getirdiği "Seçim güvenliği" konusunun ele alındığı öğrenildi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Saat 13:00’te başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren görüşmede 'Seçim güvenliği' konusu ele alındı.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Sinan Oğan, seçim güvenliği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Oğan ayrıca, diğer adaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den görüşme talebinde bulunacağını belirtti. 

Oğan, şunları söyledi:

– Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik.

"Diğer endişe kaynağımız ise şu..."

– Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var. Diğer endişe kaynağımız ise şu... Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır.

Bu hem demokrasiye ve seçmen iradesinin sandığa yansıma noktasında büyük bir sıkıntıdır hem de seçimlerde seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur.

Oğan, dün yaptığı açıklamada yabancı uyruklu kişilerin e-Devlet'ten isim değişikliği yaptığını belirtmiş, seçim güvenliğinin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu savunarak tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yapmıştı. Oğan, "Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" demişti.

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