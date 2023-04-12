Sadullah Ergin kimdir, aslen nereli? Hangi partiden nereden aday oldu?

Türkiye 14 Mayıs'taki seçime hazırlanırken partilerin milletvekili aday listeleri de hazır. CHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki aday listesinde yer alan Sadullah Ergin krize neden oldu. CHP Ankara 1. bölgeden aday olan Sadullah Ergin'in hayatı da merak edildi. Aslen Antakyalı olan Sadullah Ergin 58 yaşında. Sadullah Ergin eşi ise Şükran Ergin.

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Türkiye nefesini tutmuş, 14 Mayıs'taki seçimlere doğru giderken siyaset kulisleri de deyim yerindeyse yanıyor! CHP'de liste krizinin yankılarını sürerken en çok konuşlan isim Sadullah Ergin oldu. CHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki aday listesinde kendisine yer bulan Sadullah Ergin, CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterildi. Listenin açıklanmasının ardından CHP kulislerinde kıyamet koptu. Sadullah Ergin'in adaylığı partilileri ikiye böldü. Bu gelişmenin ardından Sadullah Ergin kimdir, aslen nereli soruları da merak edildi. Uzun yıllar AK Partili olan Sadullah Ergin aslen Antakyalı ve 58 yaşında. Hukuk fakültesi mezunu olan Sadullah Ergin 60. Cumhuriyet Hükûmeti'nde Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Sadullah Ergin'in 3 çocuğu var eşi ise Şükran Ergin.

Sadullah Ergin kimdir?

Sadullah Ergin 6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mehmet İsmet ve Hatice çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 1 yıl okudu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995 yılında istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde Hatay İl Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisinden Antakya belediyesi Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Kurucu İl Başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde 1. sıradan Hatay milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. 60. Cumhuriyet Hükûmeti'nde Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

61. Cumhuriyet Hükûmeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirildi. 25 Aralık 2013 tarihinde 2014 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı nedeniyle Adalet Bakanlığı görevinden ayrıldı. Ancak yerel seçimlerde 5000 oy farkla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Lütfü Savaş'a karşı kaybetti.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı.