Babasının arabasını çalan 12 yaşındaki kız 640 kilometre yol gitti nedeni ise...

ABD'nin Florida eyaletinde babasının arabasını çalan 12 yaşında kız çocuğu, 14 yaşındaki arkadaşıyla birlikte internetten tanıştıkları kişiyle tanışmak için Alabama'ya doğru yola çıktı. Çocuklar neredeyse 640 kilometrelik yolun sonunda televizyonda kendilerini görünce teslim oldu.

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ABD'nin Florida eyaletinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının arabasını çaldı ve yanına aldığı arkadaşıyla internette tanıştığı kişiyle tanışmak için yüzlerce kilometre seyahat etti.

Olay, 12 yaşındaki ve 14 yaşlarındaki kızlar hakkında kayıp alarmı verilmesiyle başladı. Yetkililer, kızların internetten tanıştıkları biriyle tanışmak için seyahat ettiklerini düşünüyor. O kişinin kim olduğu ya da kaç yaşında olduğu ise bilinmiyor.

Florida'dan yola çıkan 12 ve 14 yaşındaki kız çocukları, Alabama'ya doğru yola çıktı.

Kızlar, neredeyse 643 km yol aldıktan sonra Alabama'da bir benzin istasyonundaki televizyonda kendilerini gördü. Haklarında kayıp ilanı verildiğini gördükten sonra yetkililere teslim oldular. Çocuklar ailelerine güvenli bir şekilde teslim edildi.

Öte yandan yetkililer, bunun olası bir çocuk kaçakçılığı olup olmadığını araştırıyor.

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