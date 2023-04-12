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Kemal Kılıçdaroğlu, seçilirse Adalet Bakanı ve Enerji Bakanı'nı belirledi! İşte o isimler...

Kemal Kılıçdaroğlu, seçilirse Adalet Bakanı ve Enerji Bakanı'nı belirledi! İşte o isimler...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde kabinede görev vereceği iki ismi ilk kez açıkladı. Fatih Portakal ise o isimlerin hangi bakanlk koytuğuna oturacaklarını duyurdu. İşte Fatih Portakal'ın kulis haberi...

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankkale'de seçildiği takdirde kabinede görev vermeyi düşündüğü iki ismi ilk kez açıkladı. Çanakkale mitinginde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek’i yanına alan Kılıçdaroğlu "Unutmayın. Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" ifadelerini kullandı.

Erkek Adalet Bakanı, Akın Enerji Bakanı

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardımdan herkes Akın ve Erkek'in Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda kabinede hangi bakanlık koltuğuna oturacağını merak etmeye başladı. Sözcü TV'deki yayında konuşan Fatih Portakal, iki isim için Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi. Portakal'ın açıklaması şu şekilde:

Milletvekili adayı gösterilmediler çünkü...

"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa Bakan olacak iki isim açığa çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın Bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı. Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor."

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