İstanbul'da 'şok' operasyon! Tutuklanan ev sahiplerine 320 bin TL ceza kesildi

İSTANBUL'un Başakşehir ilçesinde kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evleri'ne yapılan operasyonda 56 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ayrıca her bir kaçak göçmen başına 5 bin 740 liradan toplam 321 bin 440 TL idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve ‘şok evleri’ olarak adlandırdıkları mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 Nisan’da Başakşehir’de 7 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, düzensiz göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayan Ö.A., A.H. ve M.Y. isimli 3 ev sahibinin kaçak göçmenleri evlerinde barındırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Ayrıca Y.E. isimli yabancı uyruklu bir şüphelinin de adreslerin kaçak göçmenlere kiralanmasında aracılık yaptığı tespit edildi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Toplam 321 bin 440 TL ceza kesildi

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bu kişilere evlerinde barındırdıkları her bir kaçak göçmen başına 5 bin 740 liradan toplam 321 bin 440 TL idari para cezası kesildi.

Diğer yandan yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.