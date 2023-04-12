Sadullah Ergin eşi Şükran Ergin kimdir? Sadullah Ergin babası ve çocukları kim?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki aday listesinde CHP'nin Ankara 1. bölgeden aday gösterdiği Sadullah Ergin, siyasetin en çok konuşulan ismi. Parti içinde çatlaklara neden olan Sadullah Ergin'in özel hayatı da merak edildi. Eski Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin aslen Antalyalı ve 58 yaşında. 3 çocuk babası olan Sadullah Ergin Şükran Ergin ile evli.

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Türkiye 14 Mayıs'taki seçime hazırlanırken partilerin milletvekili aday listeleri de hazır. CHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki aday listesinde yer alan Sadullah Ergin krize neden oldu. CHP Ankara 1. bölgeden aday olan Sadullah Ergin'in hayatı da merak edildi. Aslen Antakyalı olan Sadullah Ergin 58 yaşında. Sadullah Ergin eşi ise Şükran Ergin.

Sadullah Ergin'in adaylığı partilileri ikiye böldü. Bu gelişmenin ardından Sadullah Ergin kimdir, aslen nereli soruları da merak edildi. Uzun yıllar AK Partili olan Sadullah Ergin aslen Antakyalı ve 58 yaşında. Hukuk fakültesi mezunu olan Sadullah Ergin 60. Cumhuriyet Hükûmeti'nde Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Sadullah Ergin'in 3 çocuğu var eşi ise Şükran Ergin.

Sadullah Ergin'in 3 çocuğu var eşi ise Şükran Ergin.

Neden CHP'den aday gösterildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; CHP'nin 14 Mayıs seçimleri için Sadullah Ergin'i Ankara 1'inci bölgeden aday göstermesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi, Ergin'in neden CHP listesinden aday gösterildiğini anlattı.

Salıcı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Sayın Genel Başkan'ımız, ittifak partilerinin bir çatı altında girmesinin siyaseten de daha doğru olacağını, aynı zamanda da Türkiye'nin geniş kesimlerini kucaklayan bir siyaset ortaya koyacağını düşündü, ifade etti. Biz de bunun gereğini yerine getirmeye çalıştık.