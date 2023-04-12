Meral Akşener haklı çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu oyun Nedim Şener paylaştı

Nedim Şener, 4 partinin CHP listesine iltica etmesiyle ilgili Meral Akşener'in "Bu masa artık tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür." sözlerini haklı çıkardığını yazdı. Şener, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu oyunu da paylaştı.

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DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde kendi amblemleriyle seçime girmeyip CHP listelerinden aday gösterildiler.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, 4 partinin bu adımıyla ilgili "Dört partinin CHP listesine iltica etmesi Akşener’i haklı çıkardı" başlıklı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet diyen 4 partinin aksine Akşener'in itiraz ettiği 3 mart gecesine değinen Şener, Akşener'in "Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. Bu masa artık tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür." sözlerine yer verdi.

Sonrasında yaşanan sürecin Akşener'i haklı çıkardığını belirten Şener, Kılıçdaroğlu'nun kurduğu oyunu da izah etti.

"Kendisi için kalkan elleri boş çevirmedi"

"Peki, CHP kendine bu derece güvensiz ve toplumsal karşılığı olmayan partilere milletvekilliği listelerini neden açtı?" sorusuna soran Şener, cevabını da böyle verdi:

"6’lı Masa kurulurken herkese neden bir oy hakkı verip her parti başkanına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaadinde bulunduysa, ondan. Yani masayı olabildiği kadar kalabalık tutarak, Meral Akşener’in 2018’deki gibi olası itirazına karşı cumhurbaşkanı adayı belirlenirken kendisine oy verecek el sayısını arttırmaktı.

Nitekim tam da öyle oldu, 3 Mart 2023 günü cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için bir araya geldiklerinde cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı bekleyen dört parti lideri Kılıçdaroğlu için el kaldırdı. Kılıçdaroğlu kendisi için kalkan elleri boş çevirmedi ve siyasi rüşvet olarak da partililerin itirazlarına rağmen dört partiye milletvekilli adaylığı verdi."

Nedim Şener'in yazısının tamamı