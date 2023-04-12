BIST 5.169
DOLAR 19,31
EURO 21,10
ALTIN 1.247,18
HABER /  SPOR

Süper Lig ve 1. Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı

Süper Lig ve 1. Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'in 2023-2024 sezonunun 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile Spor Toto 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi.

Alınan karara göre Süper Lig ve 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacağı açıklandı.

TFF, sezon planlamalarına ilişkin diğer detayları ise daha sonra açıklayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar, sağanak, dolu bugün hepsi birlikte vuracak! Meteoroloji 16 kent için uyarı yayımladı
Foto Galeri Kar, sağanak, dolu bugün hepsi birlikte vuracak! Meteoroloji 16 kent için uyarı yayımladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 21,5 arttı
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 21,5 arttı
Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye yol kazasına uğramamalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye yol kazasına uğramamalı
İstanbul Avcılar’da merdivenleri çöken bina mühürlendi
İstanbul Avcılar’da merdivenleri çöken bina mühürlendi
Meral Akşener haklı çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu oyun Nedim Şener paylaştı
Meral Akşener haklı çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu oyun Nedim Şener paylaştı
Sadullah Ergin eşi Şükran Ergin kimdir? Sadullah Ergin babası ve çocukları kim?
Sadullah Ergin eşi Şükran Ergin kimdir? Sadullah Ergin babası ve çocukları kim?
Kemal Kılıçdaroğlu, seçilirse Adalet Bakanı ve Enerji Bakanı'nı belirledi! İşte o isimler...
Kemal Kılıçdaroğlu, seçilirse Adalet Bakanı ve Enerji Bakanı'nı belirledi! İşte o isimler...
İstanbul'da 'şok' operasyon! Tutuklanan ev sahiplerine 320 bin TL ceza kesildi
İstanbul'da 'şok' operasyon! Tutuklanan ev sahiplerine 320 bin TL ceza kesildi
İş Bankası Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırıyor
İş Bankası Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırıyor
Yatağan Girme Barajı’nın yüzde 90’ı tamamlandı
Yatağan Girme Barajı’nın yüzde 90’ı tamamlandı
Toplam ciro yıllık yüzde 68,1 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 68,1 arttı